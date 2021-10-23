تعادل النصر مع الظفرة في قمة «الصالات»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تعادل فريقا النصر والظفرة 1-1 في قمة دوري كرة الصالات، أمس، ضمن‏ الجولة التاسعة، في القاعة الرياضية في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وسجل الظفرة أولاً عن طريق البرازيلي اندري فينيكيوس في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بينما أدرك النصر التعادل عن طريق البرازيلي بيدرو هينريك في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الظفرة 17 نقطة في المركز الثالث، وبالرصيد نفسه يحتل النصر المركز الرابع بفارق الأهداف.

من جهة أخرى، أسفرت مباريات دوري الشباب، أمس، عن فوز النصر على المدام 6-1، واتحاد كلباء على البطائح 6-3، وخورفكان على دبا الحصن 7-3.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news