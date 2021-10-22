المنتخب يهزم إيران في هوكي الجليد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز منتخب الإمارات لهوكي الجليد على نظيره الإيراني بنتيجة 6 - صفر، في ختام مبارياتهما ضمن بطولة دبي الدولية، التي تختتم مساء اليوم بلقاء طرفَي النهائي، الذي يجمع فريق سبورتيما وفريق وايت بيرز، ويسبقه لقاء المركزين الثالث والرابع بين فريقَي اجنسي وهولوك.

وقال قائد المنتخب، جمعة الظاهري، في تصريح صحافي: «مشاركتنا في البطولة حققت الهدف الأساسي منها، وهو قياس أداء الفريق واللاعبين بعد فترة الانقطاع الطويلة». وفي بطولة السيدات فاز الفريق الروسي بكأس بطولة دبي الدولية لسيدات هوكي الجليد، بعد فوزه المستحق على الفريق الإيراني بنتيجة 3-1.

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