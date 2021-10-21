خورفكان ينتزع نقطة ثمينة من بني ياس رغم النقص العددي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نجح خورفكان من العودة بنقطة التعادل من أبوظبي، بعد أن أحرز هدفين في مرمى بني ياس وهو ناقص العدد طوال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد بني ياس ليصل فريق بني ياس إلى النقطة 6 بينما وصل فريق خورفكان إلى النقطة 9.

نجح خورفكان في إحراز هدف التقدم مبكراً في الدقيقة 4 عن طريق رأسية اللاعب البرازيلي باولينو، والذي نجح في استغلال كرة عرضية ليسجل هدف التقدم لفريق خورفكان، وينجح في استغلال البداية القوية وإحراز التقدم، ولكن نجح بني ياس في إدراك هدف التعادل بنفس الطريقة ومن كرة رأسية أيضاً عن طريق اللاعب الصربي ساشا، وذلك في الدقيقة 30 ليدرك بني ياس التعادل في الشوط الأول وتعود المباراة إلى نقطة الصفر.

وبعد أقل من دقيقتين من نهاية الشوط الأول أدرك بني ياس هدف التقدم سريعاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أحرزها الأرجنتيني سواريز، خادعت الحارس أحمد محمود واستقرت في الشباك لتصبح النتيجة 2-1، وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول أزمة لخورفكان عقب حصول اللاعب إسماعيل الحمادي، على بطاقة حمراء وطرد مباشر، نتيجة التعدي بالضرب على مدافع بني ياس، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويعود لطرد اللاعب الذي خرج من الملعب غير مدرك ما حدث، ويكمل خورفكان المباراة ناقص العدد. وبخلاف المتوقع، سجل خورفكان التعادل في الدقيقة 78 عن طريق البرازيلي فالمور.



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