العنبري: الشارقة استفاد من توقف الدوري.. ومواجهة النصر صعبة

المصدر: منصور السندي - دبي

قال مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري أنه ورغم صعوبة مباراة الفريق المرتقبة بعد غد أمام النصر ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفي، إلا أنه متفائل بظهور اللاعبين بشكل جيد. وقال إن "الشارقة استفاد من فترة توقف الدوري، وخاض مباراة واحدة أمام عجمان في كأس الرابطة"، لكنه اعترف بصعوبة لقاء فريق مثل النصر. وقال إنه استفاد من كأس الرابطة بإشراك عدد كبير من اللاعبين الذين لايشاركون في الدوري.

وقال خلال المؤتمر الصحافي اليوم " استعدادات الشارقة تسير بشكل جيد وأتمنى أن تكون المباراة على قدر طموح وترقب جمهور الفريقين". وكشف العنبري أن الفريق ليس لديه أي غيابات بسبب الإيقافات، مشيرا إلى أنه بالنسبة للإصابات فإن الموقف سيتضح بصورة قاطعة خلال الساعات المقبلة.



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