سالم خميس: «جلف إف سي» يستحق التشجيع والدعم

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق، سالم خميس، أنه يتطلع إلى توظيف خبرته الرياضية للإسهام في نجاح فريقه الحالي «جلف إف سي»، بعد أن تسلم مهمة إداري الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى.

وأكد أن فريقه الوافد الجديد في دوري «الهواة» فريق متميز، ويستحق التشجيع والدعم، ليتمكن من النجاح كونه أول نادٍ استثماري يشارك في منافسات دوري الأولى بشكل رسمي.

وقال سالم خميس لـ«الإمارات اليوم»: «لعبت مع الأبيض الإماراتي أكثر من 40 مباراة منذ عام 2001، ومررت خلالها بأندية عدة، بداية من شباب الأهلي ومرورا بأندية النصر والشارقة وعجمان، وفي الدرجة الأولى مع العربي ومصفوت، وفي جميع هذه المحطات كنت حريصاً على فهم الجانب الإداري، ما أعطاني خبرة متراكمة في العمل الإداري، وأتطلع في الوقت الحاضر لخدمة فريقي (جلف إف سي)، ومستقبلاً أتطلع إلى العمل الإداري مع المنتخبات الوطنية».

ونفى سالم خميس أن يكون تسلمه قيادة الفريق الأول لـ«جلف إف سي» مجازفة، موضحاً: «يمتلك الفريق إدارة مميزة وطموحة وتحرص كثيراً على النجاح، إضافة إلى وجود لاعبين جيدين من المواطنين والمقيمين والأجانب، وهو الأمر الذي منحني دافعاً كبيراً لتسلم المهمة، وأسعى لتقديم أفضل الجهود لكي يثبت الفريق نفسه في البطولة».

وتابع: «توجّه لاعبون سابقون، كانوا معي أيام المنتخب، إلى العمل الإداري لخوض هذه التجربة، ومنهم علي عباس مع النصر، وعبدالرحيم جمعة مع الوحدة، وعبدالسلام جمعة مع الظفرة، ومحمد سرور مع دبا الحصن، وفهد مسعود مع الوحدة، وغيرهم، وأشكر رئيس النادي، أحمد نقي، ومجلس الإدارة على ثقتهم بي، ومنحي فرصة توظيف خبرتي في قيادة الفريق».

وعن طموح الفريق في الموسم المقبل، قال سالم خميس: «طموحنا الوجود في المراكز الثلاثة الأولى، على الرغم من حداثة الفريق في البطولة».

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