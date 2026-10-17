ملاحظة

لاحظ جمهور أحد أندية الدرجة الأولى زيادة ملحوظة في وزن مهاجم الفريق البرازيلي، رغم صعوبة استبعاده لأنه هداف جيد، لذلك يتمنون على الإدارة توجيهه لتخفيف وزنه، حفاظاً على لياقته البدنية ومستواه الفني، خصوصاً أنه المهاجم الوحيد.

إقالة

توقع جمهور أحد أندية الدرجة الأولى أن تتجه الإدارة لإقالة المدرب، عقب نتيجة مفاجئة لم تكن متوقعة، مشيرين إلى أن إدارة النادي ستسعى لامتصاص انتقادات الجمهور، لقناعتهم بأن المشكلة أعمق من شخص المدرب.

شباك

أوضح حارس مرمى دولي معتزل أنه تابع الأهداف التي استقبلها حارس مرمى فريق كلباء سلطان المنذري لهذا الموسم، ووجد أنه لا يتحمل مسؤولية أي من الأهداف، لافتاً إلى أن الخلل يعود لثغرات دفاعية واضحة، يجب على الفريق معالجتها.

هوركاش

يرى متابعون أن حارس مرمى الوصل، دينكو هوركاش، يتحمل مسؤولية هدفين في مباراة فريقه أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، بسبب ضعف تمركزه، مع التشديد على ضرورة تدارك ذلك في المباريات المقبلة.

اجتهاد

تحدث مدرب شاب لمقربين منه عن أنه يدرك صعوبة نيل الفرصة للتدريب، لكنه يحرص في الوقت نفسه على دخول الدورات التدريبية، وترقية شهاداته، لقناعته بأن الاجتهاد ضروري، سواء جاءت الفرصة أم لا.

اشتراط

اشترط هداف معروف، يلعب لأحد أندية المحترفين، على إعلامي الاكتفاء بسؤال أو سؤالين فقط خلال مقابلة صحافية، كان يسعى فيها الإعلامي لتوضيح معلومات مهمة للجمهور.