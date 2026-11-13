كاريك في رسالة الوداع: لا أريد سوى النجاح لمانشستر يونايتد

أعرب مايكل كاريك عن تمنياته الخالصة بالتوفيق والنجاح لنادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد إقالته من منصبه مديراً فنياً للفريق على خلفية أزمة النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الإقالة التي جاءت إثر أسوأ انطلاقة ليونايتد في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986 (جمع 8 نقاط في أول 10 مباريات)، حظي كاريك بوداع دافئ من جماهير الفريق التي لا تزال تحتفظ بذكريات مميزة له كأحد أبرز نجوم خط الوسط المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا 2008 و5 ألقاب في البريميرليغ تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.

وفي رسالة وداع نشرها عبر حسابه على منصة "إنستغرام" قال كاريك: "لا أريد سوى النجاح لمانشستر يونايتد. لقد كان هذا النادي جزءاً كبيراً من حياتي ولن يتغير ذلك أبداً. سأظل فخوراً دائماً بأنني لعبت دوري، وسأكون هناك معكم من الآن فصاعداً، أشاهد من الخطوط الجانبية وأشجع الفريق".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "لقد حظيت بشرف كبير لقيادة مانشستر يونايتد، النادي الذي أحبه. الوجود هنا يفرض مسؤولية جسيمة تقتضي الالتزام بقيم وثقافة وتاريخ عريق لا يمكن تجاهله".

يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد سارعت بالإعلان عن التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لخلافة كاريك في قيادة الفريق.