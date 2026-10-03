مكافآت

فسّر لاعبو فريق في دوري الدرجة الأولى، اعتاد المنافسة على الصعود إلى المحترفين، عدم صرف إدارة النادي مكافأة الفوز المعتادة بعد كل انتصار، أو صرف مكافآت رمزية في جولات أخرى، بأنه يعكس عدم وجود طموح حقيقي لدى الإدارة للمنافسة على الصعود في الموسم الحالي.

إيجابية

وصف محللون رياضيون مسيرة الكرة الإماراتية بالإيجابية، في ظل المستويات المميزة للمنتخب، داعين الأندية إلى الاهتمام بالاستقرار الفني، والمحافظة على مدربيها ومنحهم الوقت الكافي للعمل، بما يسهم في بناء فرق متجانسة وقادرة على المنافسة وتحقيق النتائج المرجوة.

تعاقد

انتقد جمهور فريق في دوري المحترفين تأخر إدارة النادي في التعاقد مع لاعبين جدد حتى اليومين الأخيرين من فترة الانتقالات الشتوية، وعدم الاستفادة من خدماتهم في وقت مبكر، خصوصاً أن الفريق عانى نتائج متواضعة خلال الفترة الماضية.

كورتوا

دعا حارس مرمى دولي سابق إدارات الأندية إلى الاهتمام ببناء حراس مرمى أقوياء، لما يمنحونه لزملائهم من ثقة أكبر داخل الملعب، مشيراً إلى أن حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، كورتوا، لطالما أنقذ فريقه بتصدياته الحاسمة في المباريات الصعبة وقاده للبطولات.

استبعاد

استغرب جمهور نادٍ منافس في دوري الدرجة الأولى استبعاد إداري الفريق، الذي يُعد من أبرز لاعبيه السابقين، رغم المستويات الجيدة التي قدمها وإسهامه في تحقيق انتصارات عدة للنادي، معتبرين أن غيابه قد يخلق فجوة إدارية داخل الفريق.