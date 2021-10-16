راشد عيسى يقود العربي لفوز ثمين في دوري الدرجة الأولى

المصدر: محمد فاضل - عجمان

قاد لاعب فريق العربي راشد عيسى فريقه للفوز على مضيفه مصفوت بثلاثة اهداف لهدفين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، إذ سجل هدفا وصنع هدفين.

وأصبح رصيد العربي ست نقاط بالعلامة الكاملة، بينما استمر مصفوت من دون رصيد، وسجل للعربي البرازيلي باولو سيلفا 6، وسلطان ابو دقن 37، وراشد عيسى 54، وسجل لمصفوت البرازيلي جون تيبار 10 وناجي العلوي 34.

وفي مباراة ثانية فاز الذيد على ضيفه حتا بهدفين مقابل هدف، وسجل لحتا البرازيلي طارق لوكاس 40، ومواطنه سيلفيو رودريغو 83، بينما سجل هدف حتا راشد سالم 59، ليصبح رصيد كل من الفريقين 3 نقاط.

وحقق فريق "جلف إاف سي " فوزا مهما على فريق ستي بثلاثة اهداف لهدف سجلها كل من السنغالي محمد ابيبو 23 والبحريني السيد محمد 70، وعبدالله محمد (90+3)، ليصبح رصيده ست نقاط من مباراتين في الصدارة وسجل لفريق ستي الإيفواري نيناني باندا 10.

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