بالعربي يحبط محاولة «الملك» الفوز على عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

أحبط مهاجم عجمان، التونسي فراس بالعربي، محاولات الشارقة للعودة من أرض استاد راشد بن سعيد بالفوز، ونجح في تسجيل هدفين ليفرض التعادل الايجابي على «الملك» 2-2.

وتقدم الشارقة أولاً عن طريق مهاجمه أحمد الهاشمي، الذي أصبح أول لاعب مواطن يُسجل في لقاءات الفريقين بكأس المحترفين «11»، ولكن فراس بالعربي تمكن من إدراك التعادل من مجهود فردي مميز «21». وعاد الشارقة للتقدم من جديد عن طريق البرازيلي «المُقيم»، لوان بيريرا، في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول وتحديداً في الدقيقة «45+2»، بيد أن المهاجم التونسي فراس بالعربي عاد للتوهج من جديد وتمكن من إدراك التعادل للبرتقالي «58».

وبات الشارقة بحاجة للفوز أو التعادل السلبي أو الإيجابي 1-1 لبلوغ المرحلة الثانية من البطولة.

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