258 لاعباً من 18 نادياً يدشنون الموسم الجديد لألعاب القوى

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يدشّن اتحاد ألعاب القوى، اليوم، الموسم الجديد، من خلال بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي تستضيفها حديقة الورقاء 3 بدبي، بمشاركة 258 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً. وتشمل منافسات اليوم فئات أشبال إناث وبنين لمسافة 2 كلم، وناشئات 2 كلم، وناشئين 4 كلم، ثم الشابات 3 كلم، والسيدات 3 كلم. وبعد ذلك الشباب 6 كلم، وأخيراً الرجال 8 كلم.

وقال رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد المر، في تصريح صحافي: «الاتحاد يضطلع بجهود كبيرة لتطوير اللعبة، والعمل على جميع المعطيات التي تعزز انطلاقتها القوة والارتقاء بالنتائج إلى المستوى المشرف الذي يعبّر عن التطلعات الكبيرة في المواسم المقبلة لتحقيق التطلعات المرجوة في رفع اسم الدولة في منصات التتويج على جميع الأصعدة. وأشاد المر بالتعاون البناء والإيجابي من الأندية والأجهزة الفنية.

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