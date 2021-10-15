مسافي ودبا الحصن.. صراع على صدارة «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تشهد الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، اليوم، صراعاً قوياً بين مسافي ودبا الحصن على صدارة الترتيب، بعد تألق الفريقين في الجولة الأولى، وذلك حين يستضيف مسافي دبا الحصن الساعة الخامسة عصراً، كما يلتقي في التوقيت نفسه، الفجيرة مع البطائح، ودبا الفجيرة مع الرمس، بينما سيخوض التعاون أولى مبارياته عندما يحل ضيفاً على الحمرية الساعة الخامسة وخمس دقائق، بعد أن كان مرتاحاً في الجولة الأولى، بسبب نظام بطولة الموسم الحالي التي تشهد مشاركة 15 نادياً، هي الأكبر في الدرجة الأولى.

وتبرز إلى الواجهة مباراة مسافي مع دبا الحصن، بعد أن حقق كلّ منهما الفوز في انطلاق الموسم، حيث فاز مسافي على سيتي بثنائية نظيفة، بينما تفوق دبا الحصن على مصفوت بنتيجة 2-1.

وبإمكان الفريق الفائز الحفاظ على الصدارة والعلامة الكاملة، بينما التعادل لن يخدم الفريقين، خصوصاً مع اشتراك سبعة أندية في الصدارة، بما فيها دبا الحصن ومسافي، ومنها البطائح الذي فاز على دبا 1-0، لكنه سيخوض مباراة صعبة أمام الفجيرة الراغب في تعويض خسارته في الجولة الاولى أمام حتا 1-0. والأمر نفسه بالنسبة لفريق الحمرية الفائز على الرمس بهدف لصفر، و(جلف إف سي) على الجزيرة الحمراء 3-1، والعربي على الذيد 2-0، ما يجعل صدارة الترتيب مفتوحة على مصراعيها في الجولة الثانية.

ويتطلع دبا الفجيرة إلى تحقيق أول فوز في بطولة الدوري بعد افتتاحية مميزة في تمهيدي الكأس، وسيخوض مواجهة غير مضمونة أمام فريق الرمس المتميز في الجانب الدفاعي، بجانب أن الأخير راغب بشدة في تعويض خسارته أمام الحمرية.

7 أندية تتشارك صدارة دوري الهواة بعد الجولة الأولى.

دبا الفجيرة يريد مصالحة جمهوره على حساب الرمس اليوم.

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