«الزعيم» يرفع شعار الحسم من ملعبه

المصدر: معاذ كمبل ■ العين

يرفع العين شعار حسم التأهل من ملعبه أمام فريق الإمارات «الصقور»، وذلك من خلال تحقيق نتيجة كبيرة، يضع بها قدماً في الدور الثاني قبل لقاء الإياب الذي سيجمع الطرفين نهاية الشهر الجاري.

ويعوّل «البنفسجي» على قائمة من اللاعبين الشباب، الذين حصلوا على فرصة التألق مع الفريق في مواجهات الدوري، يتقدمهم ناصر الشكيلي وخالد البلوشي، كما ستتعزز قوة أصحاب الأرض بمشاركة الحارس خالد عيسى، بعد سنوات طويلة من الغياب عن المسابقة، نظراً لكونه كان ركناً أساسياً في المنتخب الوطني.

وفي المقابل، يبحث فريق الإمارات عن تفادي الخسارة الثانية أمام فريق العين، بعد أن كان قد تعرض للهزيمة في لقاء الدوري بهدفين نظيفين، ويدرك لاعبو «الصقور» أن المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، خصوصاً أن فريق خورفكان كان قد أقصى العين من الدور نفسه في الموسم الماضي.

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