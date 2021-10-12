فيصل القاسم مديراً تنفيذياً لشركة النصر لكرة القدم

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قررت شركة النصر لكرة القدم تعيين فيصل عيسى القاسم مديراً تنفيذياً لشركة النصر لكرة القدم خلفاً لسعيد العامري، الذي كان يشغل هذا المنصب من قبل، وفيصل القاسم هو المستشار الإعلامي منذ نهاية الموسم الماضي، وكان يتولى رئاسة الإعلام الأمني في شرطة دبي، كما عمل أيضاً معلقاً رياضياً ومراسلاً لعدة قنوات رياضية في الدولة.

ومن جانب أخر يواصل النصر تدريباته اليومية استعداداً لمباراة الظفرة السبت المقبل في كأس رابطة المحترفين، بعد أن خاض مباراة ودية أمام الكويت الكويتي وفاز فيها بنتيجة 3-2، ويغيب عن الفريق تيغالي المتواجد مع المنتخب، إضافة إلى ريان مينديز، المتواجد مع منتخب الرأس الأخضر. وأجرت الرابطة تعديلاً على موعد مباراة النصر والظفرة ليكون عند الساعة الخامسة بدلاً من السابعة مساء، وذلك بسبب تضارب موعد المباراة مع لقاء الوحدة أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لإتاحة المجال أمام الجمهور لمشاهدة اللقاء الآسيوي.

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