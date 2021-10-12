تين كات يفتح ملف «الآسيوية».. والنصر يستعيد المصابين

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

فتح نادي الوحدة ملف مباراته مع النصر السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقررة السبت المقبل.

وعمل الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات في اتجاهات عدة للتحضير للمواجهة التي يعلق عليها أنصار الوحدة الكثير لبلوغ نصف نهائي البطولة القارية.

وعقب انتهاء مباراة الوحدة ضد خورفكان في كأس رابطة المحترفين التي انتهت لمصلحة الأخير 3-2، بدأ تين كات وجهازه المعاون في متابعة عدد من مباريات النصر سواء في البطولة المحلية أو دوري أبطال آسيا، قبل الإعداد لطريقة اللعب التي سينهجها في تلك المباراة.

كما بدأ الجهاز الفني يُتابع عن كثب حالة اللاعبين المصابين في نادي النصر السعودي وموقفهم من المشاركة في مباراة السبت، وترقب موقف الظهير الأيمن محمد برغش من المشاركة في اللقاء من عدمه.

وأفادت التقارير الواردة من الرياض، بأن فريق النصر السعودي استعاد جهود لاعبيه المصابين وذلك قبل ملاقاة العنابي، وذكرت صحيفة «الرياض» السعودية أنه تأكدت جاهزية الثنائي المدافع محمد آل فتيل ولاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم للقاء الوحدة، كما تأكدت جاهزية البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد تعافيه من الإصابة.

وتضم قائمة أجانب النصر في البطولة الآسيوية الرباعي أندرسون تاليسكا وعبدالرزاق حمدالله وفينسنت أبوبكر، وجلال الدين مشاريبوف.

وكان النصر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية عقب فوزه على تراكتور الإيراني بهدف نظيف.

وكان نادي النصر قد أصدر بياناً خلال الساعات الماضية للتعليق على سبب غياب مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله عن تدريبات الفريق أول من أمس، وقال إن حمدالله غاب عن تدريبات أول من أمس بإذن من الجهاز الفني بسبب عارض صحي.

وكشف الموقع أن تحضيرات النصر للقاء الوحدة تتواصل بشكل يومي عبر حصص تركزت على تدريبات لياقية متنوعة، وأتبعها بتمارين اللعب من لمستين ومن لمسة واحدة، كما يُركز مدرب العميد السعودي، البرتغالي بيدرو إيمانويل على تدريبات المناورة في منتصف الملعب طبق خلالها الجهاز الفني عدداً من الجمل الفنية والتكتيكية.

• حمدالله غاب عن تدريبات النصر بسبب عارض صحي.

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