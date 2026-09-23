إسماعيل راشد: لا إصابات في المنتخب قبل انطلاق «خليجي 27».. وجاهزون للقاء اليمن

أكد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، إسماعيل راشد، جاهزية «الأبيض» لخوض مباراة اليمن التي ستقام غداً الخميس في منافسات كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى اكتمال جاهزية جميع اللاعبين، وعدم وجود أي إصابات أو غيابات في صفوف الفريق، ومشدداً على أهمية حضور الجماهير ومساندتها للمنتخب.

وقال راشد لـ«الإمارات اليوم»: «الجمهور عامل مهم بالنسبة لنا، وطموحنا إحراز اللقب».

وأضاف أن التدريبات سارت وفق البرنامج المقرر، وسط معنويات مرتفعة وانسجام كبير بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وتابع: «النتائج تبقى في علم الغيب، لكن الجميع يعمل بجد ويبذل أقصى ما لديه. ونتمنى أن ينعكس الجهد الذي يقدمه اللاعبون والجهازان الفني والإداري بشكل إيجابي خلال البطولة، وأن نحقق النتائج التي تليق بطموحاتنا».

وعن مواجهة المنتخب اليمني، أكد راشد أهمية التعامل مع المباراة بجدية كاملة، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بأي منافس.

وقال: «هذه الرسالة نحرص دائماً على إيصالها إلى اللاعبين، خصوصاً في ظل ما نلمسه من انضباط والتزام داخل المعسكر وخلال التدريبات. كما أن عامل الوقت مهم في بناء منتخب قوي قادر على الظهور بأفضل صورة داخل الملعب».

وعن حظوظ المنتخبات المشاركة، شدد راشد على صعوبة إطلاق التوقعات قبل انطلاق المنافسات، موضحاً أن المنتخب الكويتي يظل دائماً ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لما يمتلكه من تاريخ كبير في البطولة ورصيد يبلغ 10 ألقاب خليجية.

كما اعتبر راشد المنتخب السعودي من أبرز المنافسين على اللقب، خصوصاً أنه يخوض البطولة على أرضه وبين جماهيره، لكنه أكد أن بطولات كأس الخليج لطالما عُرفت بصعوبة التنبؤ بنتائجها.

وقال: «جميع المباريات في كأس الخليج تُلعب بطابع الديربي، سواء بين الإمارات والسعودية، أو الكويت والبحرين، أو عُمان والعراق، إلى جانب بقية المواجهات الخليجية، لذلك تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة».