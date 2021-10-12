كارتابيا يجري عملية جراحية في الكاحل تبعده فترة طويلة عن الملاعب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

علمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب الأرجنتيني، فيدريكو كارتابيا، أجرى عملية جراحية كبيرة في الكاحل، وسيغيب على إثرها فترة طويلة عن الملاعب، ليؤكد كارتابيا صحة موقف شباب الأهلي الذي استبعده من حساباته عقب نهاية الموسم الماضي، إلى جانب رفض أكثر من فريق في دوري المحترفين التعاقد معه، نتيجة فشله في اجتياز الفحوص الطبية.

ولم يرتبط كارتابيا بعقد مع أي فريق في الموسم الحالي، بعدما انتهى عقده مع ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، بينما لم يجدد شباب الأهلي تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني عقب نهاية إعارته من النادي الإسباني، بعدما أثبتت الفحوص الطبية حاجة كارتابيا لإجراء عملية جراحية في الكاحل، فيما فشل في الفحوص الطبية مع أكثر من نادٍ في دوري «أدنوك» للمحترفين.

ورغم تألق كارتابيا مع «فرسان دبي» في الموسم الماضي، إلا أن تكرار إصابته أكثر من مرة خلال الموسم الماضي أسهم في استبعاده من قائمة اللاعبين الأجانب في الفريق، إذ شارك كارتابيا في 13 مباراة فقط من إجمالي 26 مباراة خاضها شباب الأهلي في دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، بينما لعب خمس مباريات في كأس الخليج العربي، ومباراة واحدة في كأس رئيس الدولة.

ويعد فيدريكو كارتابيا من أبرز اللاعبين الأجانب في آخر موسمين مع شباب الأهلي، إذ أحرز هدفين في الدوري، وأسهم في إحراز أربعة أهداف من خلال تمريراته الحاسمة، بينما أحرز أربعة أهداف في كأس الخليج العربي، وأحرز هدفين في كأس رئيس الدولة.

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