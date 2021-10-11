متفرقات.. فتح باب التسجيل للمشاركة في «نصف ماراثون كلباء»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في «نصف ماراثون كلباء - الشارقة»، المقررة إقامته، يوم 29 أكتوبر الجاري، على بحيرة كلباء، وتستهدف الفعالية 1000 مشارك من الجنسين في مختلف الفئات العمرية، ويتم التسجيل عبر الرابط http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏eevents.ae/‏‏‏‏kalbahm.

وأشار مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، ياسر الدوخي، إلى أن البرنامج الزمني يتضمن استلام الطلبات وتوزيع الأرقام على المشاركين، من 24 إلى 27 الجاري، وتنطلق الفعالية في اليوم التالي، ليتنافس المشاركون عبر أربع فئات وفقاً لمسافاتها، حيث ينطلق السباق الأول (نصف ماراثون) ابتداء من الساعة 6:30 صباحاً لمسافة 21.1 كلم، وبعده بـ10 دقائق ينطلق الثاني لمسافة 10 كلم، ثم الثالث الساعة 6.45 صباحاً لمسافة خمسة كلم، فيما ينطلق السباق الرابع لمسافة 2.5 كلم الساعة 6.50 صباحاً.

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