الظفرة يفوز على الجزيرة بقيادة ميكالي ويترقب وصول ليوناردو

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قاد المدرب البرازيلي الجديد روجيرو ميكالي، فريقه الظفرة لتحقيق أول فوز بقيادته في المباراة الودية التي جمعتهم، أول من أمس، بمنافسه الجزيرة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة النصر يوم السبت القادم في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم.ووقف الوافد الجديد على مدار شوطي اللقاء الذي انتهى لمصلحة الظفرة 2-1 على مستوى لاعبيه الأساسيين والبدلاء ضمن المرحلة التقييمية قبل استئناف استحقاقات الفريق المحلية، وسجل هدفي الفريق خلف الحوسني ومحمد الجنيبي، فيما جاء هدف الجزيرة الوحيدة بوساطة لاعبه عبدالله ديابي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن لاعب تشونبوك الكوري الجنوبي والجزيرة سابقاً، البرازيلي ليوناردو سيصل إلى الدولة خلال اليومين القادمين تمهيداً لإجراء الفحص الطبي للتعاقد مع فريق الظفرة الذي لديه استثناء للتعاقد مع لاعب أجنبي، وذلك بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية من دون إكمال عقد لاعبيه الأجانب.

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