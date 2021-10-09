إسماعيل يتعافى من الغضروف ويستأنف مهمة الإشراف على بني ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عاد عضو مجلس إدارة شركة نادي بني ياس لكرة القدم مشرف الفريق الأول، صالح إسماعيل، لاستئناف مهمته بعد تعافيه من العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها الشهر الماضي، في أحد المستشفيات بالعاصمة أبوظبي، لوضع حد لآلام غضروف الظهر، التي فرضت عليه الدخول في راحة إجبارية، والابتعاد مؤقتاً عن العمل.

وقال نادي بني ياس في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: إن صالح إسماعيل عاد لتولي مهامه مجدداً، من خلال الوجود في التدريبات المسائية التي أجراها الفريق، مساء أول من أمس، على ملعبه في الشامخة في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة التي تجمع «السماوي» بمنافسه فريق الوصل، يوم السبت القادم، ضمن ذهاب كأس رابطة المحترفين.

ولا يقدم «السماوي» منذ بداية الموسم المستوى الذي ظهر به في بداية الموسم الماضي، إذ إن الفريق يحتل المركز العاشر في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، برصيد خمس نقاط فقط من أصل 18، وتنتظر الفريق مهمة تاريخية بداية العام القادم، حينما يعود لأجواء المسابقات القارية بمشاركته في دوري أبطال آسيا.

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