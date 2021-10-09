نادي النصر يشهر رياضة الجودو وينضم إلى «عمومية الاتحاد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة نادي النصر للألعاب الرياضية واتحاد المصارعة والجودو، مذكرة تفاهم لإشهار رياضة الجودو، واعتمادها ضمن الرياضات الرسمية في النادي، ليصبح بذلك النصر أول أندية دبي دخولاً تحت مظلة اتحاد الجودو، تمهيداً للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.

وتم الإعلان رسمياً، أول من أمس، بمقر نادي النصر بحضور محمد جاسم، أمين السر عام الاتحاد، وأحمد الجناحي، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة النصر للألعاب الرياضية، ومنصور الفلاسي، عضو مجلس إدارة شركة النصر. وتم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة باعتماد النشاط بعد الاطمئنان على ترتيبات البنية التحتية التي أعدها النصر لانطلاق اللعبة، وتم في ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن انضمام نادي النصر إلى أسرة اللعبة مكسب كبير، وإضافة حقيقية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news