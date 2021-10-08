محمد جمال يظهر مع العين في ودية العروبة المغلقة

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

يواجه فريق العين، في السادسة والنصف من مساء اليوم، فريق العروبة، على أحد الملاعب في دبي، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين للدور الأول من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وتقرر أن تقام المباراة خلف الأبواب المغلقة لرغبة الطرفين في الاستفادة القصوى من اللقاء وتجهيز البدلاء، في وقت يتوقع أن يظهر مع «الزعيم» لاعبه محمد جمال، العائد لصفوف الفريق بعد نهاية إعارته للجزيرة، وكان اللاعب جرى قيده، أخيراً، في قائمة الفريق وشارك في التدريبات الماضية.

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