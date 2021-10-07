عجمان يجهز البدلاء في ودية «كلباء»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان عند الساعة 5:15 من مساء اليوم مباراة ودية على ملعبه ضد اتحاد كلباء في إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال مدير الفريق محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران سيستغل تلك التجربة في تجهيز مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل منتظم في المباريات السابقة لظروف مختلفة، أمثال عبدالله جاسم، وسعيد جاسم، وطارق الخديم، ومحمد هلال، وحميد عبدالله ووليد اليماحي العائدين من الإصابة أخيراً، للتعامل مع الظروف المستقبلية التي تستدعي خوض الفريق أربع مباريات رسمية خلال 12 يوماً فقط».

وأضاف: «خطط غوران في الفترة الحالية قائمة على تجهيز مجموعة من اللاعبين يكونون على قدر مستوى المباريات من الناحيتين الفنية والبدنية، لمواجهة أي صعوبات أو عوائق قد يتعرض لها الفريق في الفترة المقبلة تستلزم غياب أي من اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم المدرب بشكل أساسي».

وشدد محمد حسين على أن الطاقم الفني يهدف أيضاً للحفاظ على المستوى المتميز الذي قدمه البرتقالي في الجولات الست الماضية، دون أن يختل توازن الفريق خصوصاً أن مشوار الدوري مازال طويلاً ويستدعي نفساً طويلاً وعناصر جاهزة طوال الوقت.

وأوضح: «ما حققه عجمان من مستوى يبعث على التفاؤل لكن ليس طموح إدارة الفريق الإدارية والفنية أن نكتفى بما قدمناه في ست جولات فقط، نريد الاستمرارية وأن نجمع أكبر عدد من النقاط بما يؤمن وضعية البرتقالي في منطقة آمنة بجدول الدوري».

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