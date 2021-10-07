العين يواجه العروبة ودياً تحضيراً لـ «كأس الرابطة»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

يخوض فريق العين، مساء غد، تجربة ودية أمام فريق العروبة، في إطار تحضيرات الفريقين للجولة الأولى من بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وكانت مواجهة الدوري بين الفريقين انتهت بالتعادل 3-3، وتأتي التجربة الودية للاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، بدلاً عن الاكتفاء بالحصص التدريبية فقط، وذلك حتى يحين موعد مباراتهم أمام الإمارات، يوم 15 من الشهر الجاري.

وقال مشرف فريق العين، عبدالله علي، في تصريح صحافي: «بناء على طلب من مدرب الفريق الأوكراني، سيرجي ريبروف، تقررت إقامة مباراة ودية مع فريق العروبة، واختيار الجهاز الفني وقع على عدد من لاعبي الفريق الرديف، للاستعانة بهم في مواجهة كأس رابطة المحترفين، في ظل غياب الدوليين».

وعن طموحات الفريق في الكأس، قال عبدالله علي: «إنها فرصة مهمة للاعبين غير الأساسيين، لتهيئة أنفسهم لدخول قائمة الخيارات الأساسية، ونثق بقدرات جميع لاعبينا على تحقيق الطموحات المرجوة».

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