حرمان منصور والمهيري من مرافقة بني ياس والنصر 3 مباريات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، أمس، اجتماعاً برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة أعضاء اللجنة: حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، والمقرر شادي مدحت.

وقال بيان صحافي: «اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة نادي النصر أمام نادي بني ياس في دوري أدنوك للمحترفين، وقررت توجيه عقوبة لفت نظر إلى دانييل ياسيلا مدرب نادي بني ياس، وتغريمه 4000 درهم، لمحاولته تأخير اللاعب، وعاقبت رامون إيمليانوا مساعد مدرب نادي النصر بالعقوبة والغرامة المالية ذاتهما، لعدم التزامه بالمنطقة الفنية ومقاعد البدلاء، فيما اكتفت اللجنة بعقوبة طرد جلوبر سيكويرا ليما لاعب نادي النصر، كما قررت منع منصور صالح إداري فريق بني ياس، ومحمد المهيري مدير فريق النصر، من مرافقة فريقيهما لمدة ثلاث مباريات، وفرضت على كل منهما غرامة مالية قدرها 75 ألف درهم، نتيجة الاشتباك بينهما، وقررت اللجنة إيقاف عبدالله إسماعيل، حارس مرمى نادي النصر، مباراة واحدة، وتغريمه مبلغاً قدره 15 ألف درهم، لتلفظه بعبارات مسيئة تجاه الجهاز الفني لنادي بني ياس».

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت نظر لنادي عجمان، لمخالفته بروتوكول المباريات عن طريق دخول أحد أعضاء مجلس إدارته غرفة تبديل الملابس للفريق، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها 10 آلاف درهم، لمخالفته بروتوكول المباريات، ولذلك لعدم التزام جماهيره ببروتوكول المباريات. وتوجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي دبا، لعدم سداده المبالغ المستحقة في ذمته للاعب يوسف الحساني في الموعد المحدد، وإمهاله حتى 11 أكتوبر للسداد.

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