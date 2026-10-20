راشد بن حمدان يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار برئاسة أحمد جلفار

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بشأن استقلالية شركة نادي النصر للاستثمار وإعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار.
ويتكون مجلس الإدارة: أحمد عبدالكريم جلفار رئيساً، حمد علي لوتاه نائباً للرئيس، وعضوية كل من: شفيق عبدالحميد، ومروان هادي، وسعد الحمادي، ونورة الجسمي، ومحمد جنيد.

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