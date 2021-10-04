7 مشاهد من «تمهيدي الكأس» أبرزها البداية القوية للعربي

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

شهد الدور التمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، الذي اختتم الجمعة الماضية بتأهل فريقي العربي وحتا لمواجهة اتحاد كلباء والشارقة في دور الـ16 من المسابقة، مشاهد لافتة في منافسات «الهواة»، ما يعكس القيمة الفنية المتوقعة في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في الثامن من أكتوبر الجاري، أبرزها تقارب المستوى بين الفرق الـ15 المشاركة في البطولة، بعد أن قدمت بعض الفرق الوافدة حديثاً للمشاركة في البطولة مباريات جيدة فنياً، إلى جانب التأهل التاريخي للعربي، وحفاظ حتا على مكانته الفنية، على الرغم من هبوطه من دوري المحترفين.

1- انطلاقة العربي

تحقيق العربي ثلاثة انتصارات مهمة على الذيد والفجيرة ودبا الفجيرة وصدارته لمجموعته، يعتبر أفضل انطلاقته للفريق في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بينما يعدّ فوزه على دبا الفجيرة (2-1) ووصوله للمرة الأولى إلى دور متقدم في كأس رئيس الدولة أحد أبرز المشاهد لمنافسات التمهيدي.

2- أقوى هجوم

بعث دبا الفجيرة رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في البطولة بتسجيله 13 هدفاً في ثلاث مباريات، وتمتعه بأقوى خط هجوم، وكاد أن يكون أفضل دفاع لولا استقباله لهدفين في مباراة العربي.

3- أداء الرمس وجلف

خالف الرمس وفريق جولف إف سي التوقعات قبل انطلاق تمهيدي الكأس، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ظهور (الرمس والجزيرة الحمراء وسيتي وجلف إف سي) بمستوى ضعيف.

4- أداء «الاعصار»

قدم لاعبو حتا مستوى فنياً مميزاً طوال المباريات الأربع التي خاضها الفريق، محققاً ثلاثة انتصارات وتعادل بنخبة من اللاعبين الشباب من أبناء النادي، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها «الإعصار» إلى مرتبة متقدمة بأقل عدد من الانتدابات الخارجية.

5- متعة مسافي

واصل مسافي تقديم مباريات ممتعة ولولا أنه ارتكب خطأ إدارياً قاده للخسارة

في أول مباراة أمام البطائح، لكان منافساً على التأهل لأدوار متقدمة في البطولة، وظهر مسافي بشكل قوي، رغم أنه خاض جميع مبارياته خارج ملعبه وجمهوره.

6- مفاجأة الفجيرة

فاجأ الفجيرة الوسط الرياضي بخسارتين غير متوقعتين أمام الذيد والعربي، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها الفريق لخسارتين متتاليتين ببطولات «الهواة».

7- إنذارات بالجملة

شهدت منافسات الدور التمهيدي إشهار حكام المباريات 78 بطاقة صفراء واثنتين حمراء في 24 مباراة فقط، ويعدّ رقماً كبيراً قياساً بالعدد نفسه من المباريات في المواسم الماضية، حيث يتصدر فريق جلف سيتي بتسع بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، يليهم الرمس ومصفوت والذيد بإنذارات أقل.

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