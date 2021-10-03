تأهل تاريخي للعربي في «الكأس».. وحتا يقهر الإصابات

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

بصم فريق النادي العربي بقوة في تاريخ بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عندما نجح بقيادة مدربه المواطن محمد بن جلبوت، في الوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ النادي، من جانبه تغلب حتا على قائمة طويلة من الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، ونجح في الوصول إلى الدور نفسه، مستفيداً من دكة بدلاء قوية من اللاعبين الشباب الموهوبين.

وفاز العربي على دبا الفجيرة 2-1، أول من أمس، في الدور التمهيدي الثاني لكأس رئيس الدولة، فيما فاز حتا على البطائح 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

وسيلعب العربي مع اتحاد كلباء في دور الستة عشر، بينما سيلعب حتا أمام الشارقة.

وعن التأهل التاريخي قال مدرب العربي محمد بن جلبوت، لـ«الإمارات اليوم»: «خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي جداً، ومرشح للتأهل لدوري أدنوك للمحترفين، ويملك لاعبين مميزين، خصوصاً أن المباراة هي الثالثة على التوالي التي نلعبها خارج ملعبنا، ووفقنا بالفوز في جميع المباريات، وسعداء لأننا حققنا الفوز الذي قاد العربي لتأهل تاريخي في بطولة كأس رئيس الدولة».

وعن سر التفوق الميداني في المباراة، رغم الإمكانات الفنية للفريق المنافس، أوضح المدرب: «احترمنا قدراتنا الفنية، وثقتنا العالية بلاعبي فريقنا، وإصرارنا على تحقيق الفوز، والاستمرار في البطولة مهد لنا ذلك، ونعتبر الوقفة الكبيرة لمجلس إدارة النادي، ودعمه للفريق سبباً مهماً للفوز والتأهل».

وأكد بن جلبوت أن الحديث عن هذه المباراة أصبح خارج حساباته، وأن التركيز حالياً منصب على أول مباراة في دوري الدرجة الأولى أمام الذيد الأسبوع المقبل.

بدوره عبر مدرب حتا سليمان حسن البلوشي، عن سعادته الكبيرة بالفوز، مؤكداً أنه جاء في مباراة صعبة وقوية، وتحقق على فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين، وقال: «حققنا أول أهدافنا في الموسم الحالي، وهو أن نصل إلى دور الـ16 لبطولة الكأس، ونحن سعداء بذلك، ولدينا أهداف أخرى نتطلع إلى العمل على تحقيقها».

وتابع: «افتقدنا في المباراة ستة لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة، منهم راشد سالم ومحمد الحمادي، والهداف فيكتور وخليل نصيب وآخرون، لكن رغبة اللاعبين في النجاح وقفت لمصلحتنا، وسعداء جداً لهذا الفرق».

• العربي فاز على دبا الفجيرة 2-1، فيما تغلب حتا على البطائح 7-6 بركلات الجزاء الترجيحية.

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