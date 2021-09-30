قرعة الكأس.. الجزيرة يواجه العروبة وشباب الأهلي مع الظفرة

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أوقعت قرعة دور الـ16 في كأس رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2021-2022 التي سحبت، أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، الجزيرة حامل لقب الدوري أمام فريق العروبة، فيما يواجه الوحدة نظيره عجمان، ويلتقي اتحاد كلباء مع الفائز في مباراة الوحدة وعجمان، في حين يلتقي الإمارات مع بني ياس، وخورفكان مع الوصل والنصر مع العين، وينتظر الشارقة المتأهل من الدرجة الأولى، فيما يلتقي شباب الأهلي حامل لقب المسابقة مع الظفرة.

وستُقام مباريات دور الـ16 وربع النهائي والدور النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، فيما تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراتين.

من جهة أخرى، سحبت أيضاً قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022، إذ أوقعت القرعة فريق الرمس مع الحمرية على ملعب الأول، فيما يلتقي البطائح مع دبا وحتا مع الفجيرة والعربي مع الذيد ودبا الحصن مع مصفوت وسيتي مع مسافي والجزيرة الحمراء مع جلف، فيما تم استثناء فريق التعاون من خوض مباريات الأسبوع الأول للدوري نظراً لكون عدد الفرق المشاركة فردياً، علماً أن المسابقة ستقام بنظام الدوري من دورين.

وستُقام مباريات الأسبوع الأول لدوري الدرجة الأولى يومي الثامن والتاسع من أكتوبر المقبل.

دور الـ 16 وربع النهائي والختام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.

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