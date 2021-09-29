النصر وبني ياس.. ذكريات الموسم الماضي حاضرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يرغب النصر في تحقيق الفوز، اليوم، عندما يستضيف بني ياس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، عند الساعة 18:45 في استاد آل مكتوم، في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، ما بين رغبة النصر في الاستمرار في المنافسة بعدما اقترب من المتصدر وأصبح الفارق أربع نقاط فقط، في المقابل يبحث وصيف الموسم الماضي فريق بني ياس، الذي خسر 11 نقطة في خمس مباريات، عن العودة للنتائج الإيجابية.

مباراة الموسم الماضي بين الفريقين التي أقيمت في الدور الثاني، كانت فاصلة في إبعاد النصر عن المنافسة واستمرار بني ياس في المنافسة، بعدما حوّل الأخير تأخره إلى فوز بنتيجة 3-2 في اللحظات الأخيرة من المباراة، وهو ما يتذكره فريق النصر جيداً، ويبحث عن تفادي أي نتيجة سلبية لمواصلة التقدم إلى مربع الكبار.

وكان النصر قد حقق فوزاً كبيراً المباراة الماضية أمام الإمارات، وفي المقابل تعرّض بني ياس لخسارة مفاجئة على أرضه أمام عجمان بثنائية أكدت أزمة الفريق الذي كان من أفضل الفرق في الموسم الماضي.

ويخوض النصر المباراة بصفوف مكتملة، ويبحث عن استعاده مستواه الذي انهى به الموسم الماضي وكان قريباً من التتويج ببطولتين، لكنهما ذهبا إلى شباب الأهلي.

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