متفرقات.. فوز «تايجر الشارقة» و«فالكون» و«ستار إكس» في انطلاق دوري الهوكي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسفرت منافسات الجولة الأولى لدوري الهوكي للرجال، التي أقيمت على ملعب نادي شباب الأهلي، عن فوز فريق تايجر الشارقة الأخضر على فريق تايجر الهند الأسود بنتيجة 2/صفر، كما فاز فريق فالكون الأخضر على فريق جولدن إيجل بنتيجة 4/صفر. وفاز فريق تايجر الشارقة الأبيض على فريق ستار إكس إي بنتيجة 2-1، وتعادل فريقا تايجر الشارقة الأخضر وفالكون الأخضر من دون أهداف، وفي المباراة الأخيرة تمكن فريق ستار إكس إي من تحقيق فوزه المستحق على فريق سكارليت بنتيجة 3-1.

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