متفرقات.. فوز «تايجر الشارقة» و«فالكون» و«ستار إكس» في انطلاق دوري الهوكي
أسفرت منافسات الجولة الأولى لدوري الهوكي للرجال، التي أقيمت على ملعب نادي شباب الأهلي، عن فوز فريق تايجر الشارقة الأخضر على فريق تايجر الهند الأسود بنتيجة 2/صفر، كما فاز فريق فالكون الأخضر على فريق جولدن إيجل بنتيجة 4/صفر. وفاز فريق تايجر الشارقة الأبيض على فريق ستار إكس إي بنتيجة 2-1، وتعادل فريقا تايجر الشارقة الأخضر وفالكون الأخضر من دون أهداف، وفي المباراة الأخيرة تمكن فريق ستار إكس إي من تحقيق فوزه المستحق على فريق سكارليت بنتيجة 3-1.
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