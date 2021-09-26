البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية تعود إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر المقبل، في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات في المارينا مول.

وتعود البطولة العالمية من جديد للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، كما ستجمع البطولة المرتقبة التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية على مدار العام، نُخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية العالميين، ومن ضمنهم النجوم المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، لتمثيل مُختلف مدن العالم.

وستُتيح بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية لعُشاق هذه الرياضة في الإمارات وخارجها فرصة الاستمتاع بتجربة حضور الفعاليات المباشرة.

وشهدت رياضة كرة السلة الثلاثية، التي سجّلت ظهورها الأول في أولمبياد طوكيو الأخير، زيادة ملحوظة في شعبيتها بفضل بساطة قوانينها والمنشآت التي تتطلبها، فضلاً عن إيقاعها السريع وأحداثها المشوقة.

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