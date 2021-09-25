المصدر: الامارات اليوم

استياء

أعرب لاعب أجنبي عن غضبه من مدرب فريقه بعدما أشرك اللاعب في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق في الجولة الخامسة من الدوري، إذ يتلقى اللاعب انتقادات بداعي ظهوره بمستوى غير جيد، بينما أبدى استياءه من عدم حصوله على فترة كافية للمشاركة مع الفريق.

أجنبي

منحت إدارة نادٍ محترف لاعبها الأجنبي فرصة أخيرة في المباراة التي سيلعبها في الجولة الحالية لدوري أدنوك، ليقدم الأداء الذي يسمح له بالاستمرار، وبعكس ذلك سيتم الاستغناء عنه، واشترطت عليه التميز طوال دقائق المباراة.

اتصال

اتصال محترف أجنبي كان سبباً لنتائج فريقه المميزة في الموسم الماضي بإدارة النادي، معلناً موافقته على العودة للفريق بالعرض المالي الذي تم عرضه عليه، وذلك رغبة منه في مساعدة الفريق الذي لا يحقق نتائج جيدة.

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