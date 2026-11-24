أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح الفرنسي جريجوري باسيلكيو في تحقيق إنجاز جديد بفوزه بلقب بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2026 لفئة النخبة للرجال، للمرة الثالثة على التوالي، فيما توجت الأسترالية جوانا هيبتون بلقب النخبة للسيدات، في منافسات النسخة السادسة من البطولة التي أقيمت، السبت الماضي، بصحراء الوثبة في أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «سبارتن»، العلامة الأبرز عالمياً في رياضات التحمل وتخطي الحواجز.

الأسترالية جوانا هيبتون بطلة فئة النخبة للسيدات. من المصدر

وحسم باسيلكيو اللقب بعد تصدره سباق «بيست» لمسافة 21 كيلومتراً، متجاوزاً 30 حاجزاً بزمن ساعتين وأربع دقائق و39 ثانية، متقدماً على الروسي سيرغي بيرليجين الذي حل ثانياً بزمن ساعتين وخمس دقائق و59 ثانية، فيما جاء الفرنسي تيبو جان في المركز الثالث بزمن ساعتين وست دقائق و24 ثانية.

وفي منافسات النخبة للسيدات، نجحت الأسترالية جوانا هيبتون في انتزاع اللقب العالمي، بعدما تصدرت السباق بزمن ساعتين و18 دقيقة و46 ثانية، متقدمة على الروسية أليسا بيتروفا حاملة لقب النسختين الماضيتين، وحلت ثانية بزمن ساعتين و23 دقيقة وثماني ثوانٍ، فيما جاءت الأميركية آني دوبي في المركز الثالث بزمن ساعتين و24 دقيقة و56 ثانية.

وشهدت منافسات الرجال والسيدات تحديات بدنية قوية وسط الكثبان الرملية لصحراء الوثبة، حيث تطلب المسار مستويات عالية من القوة والتحمل والسرعة والمهارة في تجاوز الحواجز، ما أضفى مزيداً من الإثارة على المنافسة بين نخبة الرياضيين العالميين.

وكانت البطولة قد انطلقت، الخميس الماضي، بإقامة تحدٍّ ليلي مخصص للسيدات لمسافة خمسة كيلومترات و20 عائقاً، أتاح للمشاركات خوض التجربة بخصوصية وسط أجواء صحراء الوثبة، فيما شهد يوم الجمعة الماضي إقامة التحدي الليلي المفتوح للرجال والسيدات بالمسافة نفسها، إلى جانب سباق مخصص للكلاب البوليسية «كيه ناين» بالتعاون مع شرطة أبوظبي.

كما شهد اليوم الثالث إقامة سباقات الناشئين التنافسية والمفتوحة، بمسافات تراوحت بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات، وسط مشاركة مجتمعية واسعة وحضور عائلي لافت، عكس الاهتمام المتنامي برياضات التحمل وتخطي الحواجز لدى مختلف الفئات العمرية.

وشهد اليوم الختامي منافسات سباق التتابع للفرق، حيث توّج فريق «بن كرباش» بالمركز الأول، ممثلاً بالروسية أليسا بيتروفا وسيرغي بيرليجين وسيرغي غريتساك، بعد إنهاء السباق بزمن 21 دقيقة و37 ثانية، فيما حلّ فريق «فرنسا 2» في المركز الثاني بزمن 21 دقيقة و53 ثانية، بمشاركة تيبو جان وبيرين أبادي وجيريمي غاشيه، وجاء فريق «فرنسا 1» ثالثاً بزمن 23 دقيقة و20 ثانية، بمشاركة جريجوري باسيلكيو وليزلي لوجون وديفيد لابروس.

وشهدت البطولة أيضاً إقامة مجموعة من السباقات المتنوعة التي استقطبت مشاركين من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، شملت سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات و25 حاجزاً، وسباق «سبرنت» لمسافة خمسة كيلومترات و20 حاجزاً، إلى جانب سباقات الفئات العمرية والتحديات المفتوحة التي أتاحت للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم البدنية ومهاراتهم في تخطي الحواجز وسط التضاريس الصحراوية لصحراء الوثبة، في أجواء جمعت بين التنافس الرياضي والمشاركة المجتمعية، وعكست تنوع فعاليات البطولة وحرصها على إتاحة تجربة سبارتن لأكبر شريحة من أفراد المجتمع.

الفرنسي جريجوري باسيلكيو بطل فئة النخبة للرجال. من المصدر