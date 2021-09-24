التونسي فراس بالعربي يبث الاطمئنان في قلب عجمان (صور)

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قاد النجم التونسي فراس بالعربي فريق عجمان لتحقيق فوز مهم على حساب مستضيفه بني ياس بهدفين نظيفين، الجمعة، على استاد «الشامخة» في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء كان فيه «السماوي» قريباً من إدراك التعادل.

وتألق بالعربي بتسجيله هدف الاطمئنان لعجمان في الدقيقة 85، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم فريقه بهدف لاعبه الكولومبي يورليس مينا 67، في وقت كان بني ياس يحاول جاهداً إدراك هدف التعادل، خصوصاً ان خطورة أصحاب الأرض ازدادت عقب مشاركة الفلسطيني أحمد شحدة أبوناموس ومحمد الزعابي ومحمد الحامدي.

واستغل بالعربي خطأ كارثياً وقع فيه مدافع أصحاب الأرض، جواو فيكتور حينما كان «السماوي» رامياً بثقله في الجانب الهجومي، خطف اللاعب التونسي الكرة منه وانطلق في هجمة مرتدة سريعة من منطقة جزاء فريقه، قبل أن يتبادل الكرة في وسط الملعب مع زميله ليوناردو سباداسيو وينفرد بالحارس الدولي فهد الظنحاني ليضعها في شباكه.

وخلال اللقاء تألق الحارس علي الحوسني في التصدي لثلاث تسديدات بمهارة عالية ساهمت بشكل مباشر في أن يحافظ الفريق على تقدمه بالنتيجة التي رفعت رصيد «البركان» لثماني نقاط، بينما في المقابل تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند 4 نقاط.

وفي المقابل، لم تشفع عودة مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا للمنطقة الفنية في تحسن أداء الفريق، إذ أن الانتصار الوحيد الذي حققه «السماوي» في الموسم الحالي جاء على حساب الظفرة في الجولة الماضية وهي المباراة التي كان قد غاب المدرب الروماني عنها تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء العين، فيما أدار تلك المواجهة مساعده أحمد الحمادي.

عودة لمجريات المباراة، إذ كان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن غابت عنه الهجمات الخطرة، إذ غلب طابع الحذر على أداء الجانبين بشكل واضح، وتركزت الكرة في وسط الملعب مع بعض المحاولات المتقطعة من جانب فريق عجمان.

وتخلى الفريقين عن الحذر خلال الشوط الثاني، إذ تبادلا الهجمات منذ الدقائق الأولى، لكن النجاعة التهديفية كانت من نصيب عجمان الذي قص شريط الأهداف في الدقيقة 67 بواسطة لاعبه يورليس مينا، فيما سجل زميله فراس بالعربي هدف الاطمئنان في الدقيقة 85 ليمنح «البركان» ثلاث نقاط مهمة.

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