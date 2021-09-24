«بن بطل» و«ماستر أوف ذا سيز» يقودان طموحات «غودولفين» لإحراز لقب «جويل سيتكس»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يطلب جوادا غودولفين «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماستر أوف ذا سيز» بإشراف شارلي آبلبي، لقب سباق «جويل ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة الميل (1600 متر)، الذي يجري اليوم على مضمار نيوماركت البريطاني العريق.

ويطمح «بن بطل»، بقيادة أوشين مورفي، إلى استعادة اللقب الذي توج به في 2019 بفارق خمسة أطوال عن أقرب المنافسين، ويسجل جواد «غودولفين»، البالغ من العمر سبع سنوات، مشاركته الثانية في الموسم الحالي، بعد أن اكتفى أواخر أغسطس الماضي بالحلول ثانياً بفارق ضئيل في سباق «سليبريشن مايل»، الذي أقيم على مضمار «غودوود»، وجرى على مسافة 1600 متر أيضاً.

بدوره، يعود «ماستر أوف ذا سيز» إلى السباقات بعد تعرضه لإصابة طفيفة في ساقه، عقب مشاركته أبريل الماضي في «2000 غينيز» البريطاني في سباق حل فيه المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، في المركز الثاني بفارق «الرأس القصير» عن «بوتيك فلير» في المركز الأول.

ويواجه نجم «غودولفين» في «جويل ستيكس» ستة من أبرز جياد المسافة المتوسطة، يبرز منها الفرس الإيرلندية «كويين سوبريم»، بإشراف المدرب اندريه بولدينغ وقيادة الفارس أوشين مورفي.

يحمل «ستار سفاري» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، مهمة اهداء «غودولفين» لقبها الرابع على التوالي في سباق «غودولفين سيتكس» الذي يجري على مضمار نيوماركت لمسافة 2400 متر، والمخصص لخيول فئة «ليستد».

ويطمح «ستار سفاري» السير على خطى باقي جياد الاسطبل، خاصة «والتون ستريت» الذي نجح في الفوز بلقب هذا السباق في نسخة العام الماضي، قبل أن يمضي لانتزاع لقبه الأول في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالميا، بفوزه الأسبوع الماضي في سباق «كنيديان إنترناشونال» الذي جرى على مضمار «وودباين» الكندي.

«بن بطل» يسعى لاستعادة اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي على مضمار نيوماركت البريطاني.

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