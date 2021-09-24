4 ملاعب في «الهواة» تحتاج إلى الصيانة قبل انطلاق الدوري

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشفت مباريات الجولات من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة عن حاجة أربعة ملاعب إلى صيانة عاجلة، حتى تكون جاهزة وصالحة لإقامة المباريات عليها قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، منتصف أكتوبر المقبل، وهي ملاعب الجزيرة الحمراء والعربي ومسافي والرمس، بينما أكملت إدارة دبا الحصن صيانة الملعب الرئيس، ليكون جاهزاً للاستخدام في المباريات المقبلة.

ويعود السبب في تواضع مستوى هذه الملاعب إلى عدم صيانتها الدورية، بسبب انسحاب الأندية من المشاركات الرسمية، بينما تحتاج أرضية ملعب مسافي إلى الرعاية والدعم المستمرين، بسبب المياه الجوفية. من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنادي العربي، عبدالله جنزول، أن أرضية ملعب النادي تأثرت بظروف المناخ خلال الصيف الماضي، وهناك جهود ذاتية لترميم الأرضية لاستعادة استخدامها في الاستحقاقات القريبة المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نعمل بجهود كبيرة لترميم الأرضية، ليكون الملعب جاهزاً لإقامة المباريات، تزامناً مع انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، منتصف أكتوبر المقبل، وإدارة النادي اعتمدت على إمكاناتها الذاتية لإصلاح الأرضية، من دون الاستعانة بالشركات المتخصصة». وكانت منافسات الدوري التمهيدي لمسابقة الكأس قد انطلقت في 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 فريقاً، بعد انسحاب رأس الخيمة المفاجئ، وبعد جولتين من التصفيات، تتصدّر أندية البطائح ودبا الفجيرة ودبا الحصن والعربي المجموعات الأربع، وستحسم الجولة الثالثة، التي ستقام اليوم وغدا، أصحاب البطاقات الأربع المؤهلة للمرحلة الثانية من الدور التمهيدي.

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