علي بوجسيم يعلق على قرار الإستعانة بحكام أجانب

المصدر: منصور السندي-دبي.

كشف الحكم المونديالي السابق بكرة القدم علي بوجسيم عن سلبيات كثيرة ستواجه القرار الصادر أخيراً، بالاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن التواجد الدولي وتمثيل الدولة في المحافل الدولية كحكام سيتأثر بشكل كبير جدا حتى أنه يشك في أن يكون للإمارات تواجدا في المسابقات الكبيرة، وقال أن الدليل على ذلك السعودية التي لم يكن لديها حكم يمثلها في هذه السنوات التي مرت بعد الاستعانة بحكام أجانب، لافتا إلى أنه لا يرى أن هناك اي إيجابية من صدور مثل هذا القرار.

وقال بوجسيم الذي شغل منصب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم سابقا، لـ"الإمارات اليوم": "التاريخ مثلما سجل أن من أوقف الإستعانة بالحكم الأجنبي هو الاتحاد الذي كان يرأسه "كذا كذا"، على حد تعبيره دون أن يشير إلى الاتحاد المعني، مضيفاً "الآن يسجل التاريخ أن من اتى بالحكم الأجنبي هو الاتحاد "كذا وكذا" وبعدها نراجع انفسنا بعد عدة سنوات لنرى الاتحاد الذي اتخذ قراراً بمنع الحكم الأجنبي ماذا كسب للإمارات وأولها أن دولة الإمارات لم تنقطع عن المشاركة في كأس العالم منذ عام 90 حتى اليوم، منها مرة واحدة خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم وكل المرات الباقية من خلال الحكام"، وتابع "هل سيتحملون مسؤولية أن دولة الإمارات لن يكون لها وجود في كأس العالم في السنوات القادمة نتيجة الاستعانة بالحكم الأجنبي".

تأتي هذه التصريحات كرد فعل على قرار اتحاد كرة القدم الذي اتخذ ليلة الأربعاء، باعتماد توصية من لجنة الحكام بالاستعانة بالحكام الأجانب للمشاركة في إدارة مباريات مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وتم تكليف لجنة الحكام بوضع الآلية والنظم والقواعد التي سيتم العمل بها لاستقطاب الحكام الأجانب على أن يتم رفعها لمجلس الإدارة للاطلاع عليها واعتمادها والعمل بموجبها.

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