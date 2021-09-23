الوحدة وشباب الأهلي.. الخوف من هاجس التعادلات

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يسعى الوحدة إلى كسر سلسلة التعادلات التي حققها عندما يلتقي مع شباب الأهلي في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 9 ليلاً على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، إذ يعد «العنابي» أكثر الأندية تحقيقاً لنتيجة التعادل في الدوري بتعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات أمام كل من خورفكان وبني ياس والوصل، ورغم تفوقه على الشارقة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فإن المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل الوحدة إلى دور الثمانية عن طريق ركلات الترجيح.

أما شباب الأهلي فرغم أنه حقق الفوز على الشارقة في الجولة الرابعة، فإنه يأمل ألا يتكرر سيناريو مواجهتيه مع الوحدة في الموسم الماضي، إذ تعادل الفريقان في المباراتين بنتيجتي هدف لكل منهما في أبوظبي، وبهدفين لكل فريق في دبي.

ويدخل الوحدة اللقاء وفي رصيده ست نقاط في المركز السادس، بينما يمتلك شباب الأهلي في رصيد 10 نقاط في المركز الثاني متساوياً بالرصيد نفسه مع الجزيرة الذي يتفوق بفارق الأهداف على «فرسان دبي».

ويأمل «العنابي» أن يحقق الفوز الثاني له في الدوري بعدما حقق فوزاً واحداً جاء في الجولة الأولى على حساب العروبة، إذ تعد مواجهة شباب الأهلي اختباراً قوياً لطموحات الوحدة في المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً أن العنابي يلعب أمام أحد أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب.

في المقابل يخوض شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الدرامي الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على الشارقة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى مواصلة انتصاراته للاستمرار في ملاحقة المتصدر العين والجزيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

«العنابي» أكثر فريق تحقيقاً للتعادلات هذا الموسم في ثلاث مباريات من أصل أربع.

جواو بيدرو: علينا إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز

شدد مهاجم فريق الوحدة، البرازيلي جواو بيدرو، على أن المباراة مهمة للغاية للفريق، وقال في المؤتمر الصحافي: «من المهم جداً أن نحقق النقاط الكاملة في اللقاء، وأن نستفيد من عامل الأرض والجمهور». وقال إن جميع اللاعبين مطالبون بإظهار أفضل ما لديهم، رغم صعوبة المواجهة أمام فريق متمرس مثل شباب الأهلي.

وليد عباس: الشخصية القوية مهمة للمنافسة

قال لاعب شباب الأهلي وليد عباس إن مباراة الوحدة ستكون صعبة على الفريقين، مؤكداً في مؤتمر صحافي أن امتلاك الفريق للشخصية القوية في الملعب أمر مهم للمنافسة على البطولات، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي بطولة. وشدد على قوة الوحدة، ووصفه بأنه من الفرق التي تنافس على لقب الدوري.

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