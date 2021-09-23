الريامي: دبا الحصن يتطلع إلى موسم استثنائي في الرياضات الفردية والجماعية

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد الأمين العام لنادي دبا الحصن، سعيد الريامي، أن إدارة دبا الحصن تتطلع إلى موسم استثنائي في الألعاب الفردية والجماعية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن يحرز فريق كرة اليد أحد المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري، بعد أن أصبح لدينا فريق جيد يتمتع بإمكانات فنية وذهنية تدعو إلى التفاؤل».

وعن فريق كرة السلة قال: «هذه أول سنة تم فيها تشكيل فرق في المراحل العمرية، ونطمح إلى أن تتميز مستقبلاً، بحيث تشكّل رافداً قوياً للمنتخبات الوطنية».

وأضاف: «فريق الصالات للكبار يشارك في بطولة الدوري، ويتطلع إلى موسم جيد في فئة الرجال، بينما فريق الشباب يتصدّر ترتيب بطولته، أما سباحو النادي فسينافسون بقوة في المسابقات المقبلة».

وختم: «تم إشهار رياضة الجوجيتسو، والهدف سيكون المشاركة في بطولة العالم المقبلة بالعاصمة أبوظبي، إضافة إلى القوس والسهم وتنس الطاولة، والتايكواندو والدراجات الهوائية وألعاب القوى، وفي جميعها توجد خطة للتميز».

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