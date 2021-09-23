حكم أجنبي في كأس رئيس الدولة والدوري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه، أمس، في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، توصية لجنة الحكام بالاستعانة بالحكام الأجانب للمشاركة في إدارة مباريات مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وتم تكليف لجنة الحكام بوضع الآلية والنظم والقواعد التي سيتم العمل بها لاستقطاب الحكام الأجانب على أن يتم رفعها لمجلس الإدارة للاطلاع عليها واعتمادها والعمل بموجبها.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «أكد مجلس الإدارة أن تجربة استقطاب الحكام الأجانب سيتم تقييمها من جميع الجوانب، وفي الوقت نفسه سيقدم المجلس دعماً كبيراً للحكم الإماراتي الذي حقق نجاحات كبيرة محلياً وقارياً ودولياً، كما أن برامج تأهيل الحكام الإماراتيين ستستمر، وستحظى باهتمام كبير من أجل توسيع قاعدة التحكيم».

قرارات اتحاد الكرة

■ توفير كل متطلبات الجهاز الفني والإداري واللاعبين للمنتخب الوطني في تصفيات مونديال 2022.

■ اعتماد برامج إعداد كل المنتخبات الوطنية حسب توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية.

■ اعتماد لوائح المسابقات التي يُنظمها اتحاد كرة القدم.

■ اعتماد مواعيد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2021-2022.

■ استعراض تقرير لجنة كرة القدم النسائية الخاص ببرنامج منتخب السيدات استعداداً لتصفيات كأس آسيا «الهند 2023».

■ استعراض برامج وأنشطة لجنة كرة القدم الشاطئية التي ستشمل إقامة مسابقات الدوري والكأس والسوبر بدءاً من نوفبر المقبل.

■ اعتماد برنامج منتخب الكرة الشاطئية للمشاركة في كأس القارات في دبي للفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.

■ اعتماد إضافة مروان الزعابي عضواً في لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير.

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