دعا مدرب منتخب جنوب إفريقيا للرغبي، راسي إيراسموس، الجماهير إلى الانضمام إليه عبر بث مباشر من غرفته في أحد فنادق دبلن، لمتابعة مواجهة أيرلندا السبت، بعدما أوقفته لجنة تأديبية مستقلة تابعة للاتحاد الدولي للرغبي ست مباريات.

وأفادت صحيفة «الغارديان» بأن منظمي بطولة الأمم سيكلّفون موظفين بمراقبة البث، وسيدرسون اتخاذ إجراء قانوني إذا ظهرت فيه لقطات من النقل التلفزيوني الرسمي للمباراة المقامة على ملعب «أفيفا»، ويستطيع إيراسموس التعليق على مجريات اللقاء والتفاعل مع متابعيه عبر الإنترنت.

وأوضح المدرب أن كل متابع سيشاهد المباراة على شاشة التلفزيون لديه، فيما ستنقل كاميرا حاسوبه ردود فعله من الفندق، ودعا الجمهور إلى إرسال رسائل إليه ليقرأ بعضها خلال البث، الذي وصفه بأنه مبادرة شخصية، وقال إن 47 ألف شخص من 88 دولة سجلوا للمشاركة خلال أول 24 ساعة.

وجاء إيقاف إيراسموس، البالغ 54 عاماً، بعدما وجّه اتهامات إلى حكام بالتلاعب عقب خسارة جنوب إفريقيا أمام فرنسا في باريس، وتشمل العقوبة منعه من دخول ملعب المباراة ومن التواصل مع لاعبي المنتخب وأفراد جهازه الفني يوم اللقاء، إلى جانب منعه من التواصل مع الحكام.