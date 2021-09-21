الشارقة يهزم البطائح ويحقق لقبه التاريخي الأول في "كأس الاتحاد" للسلة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

توج فريق السلة في نادي الشارقة بلقبه الأول تاريخياً في "كأس الاتحاد"، عقب فوز "الملك" اليوم على مضيفه البطائح بفارق خمسة نقاط وبنتيجة "82-77". وعقب انتهاء المباراة، توجه رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة والناديين، بتقليد البطائح بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة.

وفرط البطائح بفرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق سبعة نقاط وبنتيجة "25-18"، بعد أن نجح الشارقة في إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق خمسة نقاط وبنتيجة "41-36" بنيل لاعبي الملك الأفضلية بنتيجة الربع الثاني "23-11".

ومع انطلاق الشوط الثاني، استعاد البطائح اتزانه ونجح في تقليص الفارق مع نهاية الربع الثالث إلى أربعة نقاط بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة هذا الربع "23-22"، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي عرف من خلالها الشارقة كيفية حسم نتيجتها "19-18" والفوز بالمباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news