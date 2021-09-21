الانتصار التاريخي رقم 350 يرسو على «بحر غودولفين»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أهدى المهر «البحر» «غودولفين» انتصارها الـ350 تاريخياً في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن نجح «البحر» أمس، في انتزاع لقب سباق «سمر ستيكس» الذي جرى لمسافة وأقيم على مضمار «وودباين» الكندي.

وجاء الانتصار 350 في سباقات «جروب 1» ضمن 7020 انتصاراً حققتها خيول «غودولفين» على مدار 29 عاماً، وذلك منذ أن أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذا الاسطبل المرموق في عام 1992.

وشهد مضمار «وودباين» في شوط سابق، انتزاع المهرة «وايلد بيوتي» الفوز رقم 349 للشعار «غودولفين» بفوزها في سباق «ناتالما ستيكس» المخصص للمهرات من عمر سنتين «جروب 1» وجرى لمسافة 1600 متر.

وجاء لقبا «وايلد بيوتي» و«البحر» ليضيف في أقل من 24 ساعة، اللقب الثالث لـ«غودولفين» والمدرب شارلي آبلبي، في سباقات الفئة الأولى الكندية، بعد أن توج الجواد «والتون ستريت» فجر أول من أمس بلقب سباق «كينيديان إنترناشونال» الذي أقيم على مضمار «وودباين» ذاته.

وقاد الفارس فرانكي ديتوري، المهر «البحر» إلى البقاء قريباً من كوكبة الصدارة خلال المراحل الأولى من شوط «سمر ستيكس» الذي جرى لمسافة 1600 متر، قبل أن يطلق ديتوري العنان للمهر البالغ من العمر سنتين في الـ300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقابضاً على الصدارة، نحو قطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية و77 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق الطولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الأميركي «غرافتون ستريت» المملوك لـ«جون ماغنير» بإشراف المدرب مارك كاس وقيادة الفارس رفائيل مانويل، ليعاود شعار «غودولفين» السطوع مجدداً بحلول المهر «ديغري أوف ريسك» بإشراف شارلي آبلبي وقيادة الفرس جوستين ستين بالمركز الثالث.

بدورها، نجحت المهرة «وايلد بيوتي» البالغة من العمر سنتين، ويشرف على تدريبها شارلي آبلبي، في تعويض الانطلاقة المتعثرة في سباق «ناتالما ستيكس»، والتقدم من المركز الأخير من بين 10 مهرات نافسن على اللقب، واللحاق سريعاً بالمنافسات، بعدما حولها الفارس «فرانكي ديتوري» إلى الجهة الخارجية من المسار المستقيم، والقبض على الصدارة في الـ250 متراً الأخيرة، وقطع خط نهاية السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر، بالمركز الأول، محققة زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، بفارق الطولين وربع الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الاميركية «بيزو بيانكو» المملوكة لـ«بادي فلاي» بإشراف المدرب كريستوف كلايمنت وقيادة الفارس جويل روزاريو، فيما ذهب المركز الثالث لـ«إيمينت فيكتور» المملوكة لـ«مايكل دووب ومجموعة إلكيستون» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس فلافين بارت.

وحجز كل من «البحر» و«وايلد بيوتي» بانتصارهما في «وودباين» بطاقة التأهل إلى حفل «بريدرز كب» الأميركي الشهير، الذي يقام نوفمبر المقبل.

وعلق إليكس ماريام من «غودولفين» على انتصاري «البحر» و«وايلد بيوتي»، بقوله في تصريحات صحافية: «حقق (البحر) فوزاً رائعا في (سمر ستيكس)، وجاء مماثلاً لفوز (وايلد بيوتي) في (ناتالما ستيكس)، وكلاهما ركض بقوة وقدما أداءً باهراً».

وأضاف: «أحسن فرانكي ديتوري قيادة (البحر) بعد أن حصل على مسار جيد وزاد من سرعته في المنعطف الأخير، مبتعداً عن بقية المنافسين، وبالتالي كان فوزاً يبعث على الإعجاب».

واختتم: «حضرنا إلى هنا وكنا نأمل أن تقدم الخيول الثلاثة أداءً تنافسياً، وأظهرت بالفعل ذلك، والمضمار هنا والطريقة التي تسير بها السباقات ناسبت خيولنا، وبالتالي كنا موفقين».

إنجازات «غودولفين» منذ تأسيس الفريق عام 1992

عدد السباقات التي شاركت بها خيول «غودولفين»: 6023 سباقاً.

فوز جياد «غودولفين» في سباقات «جروب 1»: 350 سباقاً.

فوز جياد «غودولفين» في سباقات التصنيف الرفيع: 1707 سباقات.

عدد السباقات التي فازت بها خيول «غودولفين» في كل الفئات: 7020 سباقاً.

البدايات

دشن فريق «غودولفين» مشاركته الأولى في 24 ديسمبر 1992، وذلك مع «كت ووتر» في سباق ند الشبا بدبي، قبل أن تمهد «بلانشين» الطريق نحو الإنجازات العالمية، بفوزها في العام 1994 بلقب «الأوكس الإنجليزي» في انتصارٍ أول للشعار الأزرق على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

سجلّ مشرف في بطولات المُلاك

- نال الفريق لقب كأس دبي العالمي في 9 مناسبات، بالفوز أعوام 2000 و2002 و2003 و2006 و2012 و2014 و2018 و2019 و2021.

- توج الفريق بلقب بطولة الملاك في موسم السباقات البريطاني، في 13 مرة، أعوام 1996-1998-1999-2001-2004-2006-2007-2012-2013-2014-2015-2017-2018.

- توج الفريق بجائزة «إكليبس» كأفضل مالك للخيل في ثلاث مناسبات، أعوام 2009-2012-2021.

7020 انتصاراً حققتها خيول «غودولفين» على مدار 29 عاماً.

• «البحر» و«وايلد بيوتي» حجزا بطاقة التأهل إلى حفل «بريدرز كب».

• المهرة «وايلد بيوتي» تحلق بلقب سباق «ناتالما ستيكس».

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