عادل خميس: إدارات الأندية يجب أن تحصل على فرصتها كاملة

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد عادل خميس مقدم برنامج «فايز خسران» الذي يذاع عبر قناة «صدفة» بالتعاون مع «الإمارات اليوم»، أن تقييم عمل الإدارات ليس من حق الجمهور في المقام الأول، مشيراً خلال حلقته التي استضاف بها عدد من جماهير الأندية، العوامل التي يجب من خلالها تقييم عمل الإدارات.

وتناقش الحلقة الرياضية الجديدة حق الجمهور في انتقاد إدارات الأندية وتقييمها، ورأي ممثلين عن جماهير الأندية في الوضع الحالي لعدد من الفرق الإماراتية والموقف الحاد مع الجمهور بسبب سوء النتائج وهو ما ينتج عنه إطلاق دعوات لإقالة إدارات الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عادل خميس خلال الحلقة: «يجب أن تعطي الإدارة والأشخاص والإدارات وقتها، أعلم أن هذا الحديث لن يعجب البعض، ولكن هناك حالات يكون فيها شغل فردي وهناك عمل جماعي ولذلك يجب تحديد الأهداف ومن ثم المحاسبة».

واختلفت الآراء داخل الحلقة ما بين معارض ومؤيد لانتقاد الجمهور لعمل الإدارات بناء على العاطفة وحب النادي.

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