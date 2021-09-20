لاعب برازيلي يسجل أهدافاً غير مسبوقة في «تمهيدي الكأس»

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

تتصدر أندية البطائح ودبا الفجيرة ودبا الحصن والعربي المجموعات الأربع من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الثانية، فيما ستقام الثالثة يومي الجمعة والسبت المقبلين لحسم أصحاب البطاقات الأربع المؤهلة للمرحلة الثانية من الدور التمهيدي. وسجلت المنافسات مشاهد فنية ملفتة، أبرزها الأرقام التهديفية غير المسبوقة للاعب دبا الفحيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا، والنتيجة الإيجابية للرمس، والأداء المبشر للوافد الجديد فريق غلف إف سي.

رقم غير مسبوق

أصبح لاعب دبا الفحيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا أول لاعب يسجل «هاتريك» و«سوبر هاتريك» في مباراتين متتاليتين بمنافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى منذ أكثر من 10 مواسم كروية، وذلك بعد أن سجل دياغو دا سيلفا أربعة أهداف في المباراة التي فاز بها فريقه على الجزيرة الحمراء بسباعية وسجل ثلاثة أهداف في المباراة التي فاز بها فريقه على غلف إف سي برباعية نظيفة، وإضافة إلى ذلك بات أول لاعب يتصدر ترتيب الهدافين (سبعة أهداف) بعد جولتين في البطولة في أرقام غير مسبوقة في منافسات الهواة، ما يعطي انطباعاً أن اللاعب الذي سبق له الفوز بلقب هدافي الموسم الماضي سيكون مؤثراً ًفي الموسم الحالي لأندية الأولى.

«نقطة انطلاقة» الرمس

أصبح الرمس أول فريق من الأندية الملتحقة حديثاً بمنافسات الهواة يحقق نتيجة إيجابية والحصول على نقطة بعد التعادل بدون أهداف أمام حتا، بينما خسرت الفرق الثلاثة الأخرى جميع مبارياتها وهي: غلف إف سي والجزيرة الحمراء وفريق ستي.

الوافد الجديد

قدم الفريق الوافد الجديد غلف إف سي مستوى فنياً جيداً خلال المباراتين التي خاضها، وعلى الرغم من خسارته المباراتين، فإن الفريق ظهر بشكل يبشر بمستقبل أفضل في دوري الدرجة الأولى.

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