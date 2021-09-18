السكتيوي: الهدف الثاني للجزيرة دخل مرمى "الصقور" بطريقة غبية

المصدر: أحمد طارق- دبي

انتقد مدرب فريق الإمارات، المغربي طارق السكتيوي أداء "الصقور" أمام الجزيرة في اللقاء الذي انتهى بفوز "فخر أبوظبي" بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليستمر فريق الإمارات من دون رصيد من النقاط في المركز الأخير بلائحة الترتيب، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، إذ أبدى السكتيوي غضبه من الهدف الثاني الذي دخل مرمى فريقه ووصفه بأنه دخل المرمى بطريقة غبية.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحافي: "لعبنا أمام فريق قوي وبطل المسابقة، واعتمدنا على تنظيم الدفاع واللعب بأسلوب مناسب لطريقة لعب الجزيرة، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك في الشوط الأول، ولكن توقيت الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يعد نقطة النقطة التحول خصوصاً أن الشوط الأول إذا انتهى بالتعادل كان سيتغير الوضع بالنسبة لمجريات المباريات في الشوط الثاني".

وأضاف: "دخلنا الشوط الثاني بهدف تعويض الهدف الذي دخل مرمانا، ولكن استقبلنا الهدف الثاني في شباكنا بطريقة غبية، لذلك اعتمدنا طريقة لعب مختلفة بعد هذا الهدف تعتمد على المغامرة في الهجوم وأعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل من الخسارة وكنا الأقرب لتحقيق التعادل ولكن الأهداف التي دخلت مرمانا لا يمكن قبولها بهذه الصورة".

وأكد المدرب المغربي ثقته في تحسن نتائج فريق الإمارات في المباريات المقبلة رغم عدم حصول الفريق على أي نقطة في الجولات الأربع الأولى من المسابقة، وقال: "أنا على يقين أن الفريق سيتطور في المرحلة المقبلة، وسنلعب المباراة المقبلة على أرضنا أمام النصر، ومن جانبنا سنعمل على الجانب النفسي لدى اللاعبين خلال التدريبات، ولدينا إصرار كبير على أن يتطور الفريق خصوصاً أننا نمتلك الإمكانات التي تساعدنا على ذلك".

في المقابل قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر إن "فخر أبوظبي" لم يلعب بشكل جيد أمام الإمارات، رغم فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لافتاً إلى أن الجزيرة كان يجب أن يظهر بشكل أفضل خلال اللقاء. وأوضح في مؤتمر صحافي أنه: "لا أعرف ماذا أقول بعد المباراة، صراحة الإمارات لعب مباراة قوية وبروح عالية وكل الاحترام للفريق خصوصاً أنهم قاتلوا للحصول على أي شيء من المباراة بينما نحن لم نلعب بشكل جيد وبالقدر الكافي على مستوى التمرير والتحرك بالكرة ومن دون الكرة".

وأضاف: "كان يجب أن نصنع عدد أكبر من الفرص والأمر نفسه بإحراز عدد أكبر من الأهداف ولكن لم يحالفنا التوفيق، ومن جانب الجهاز الفني سنتحدث عن الأشياء التي حدثت خلال المباراة في التدريب المقبل، وبشكل عام أداء الفريق لم يكن جيد، بينما سنفكر في الجولة المقبلة وسنعمل خلال التدريبات على تطوير أداء اللاعبين".

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