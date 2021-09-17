العين يتزعم دوري أدنوك بـ «مهرجان أهداف»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

انفرد فريق العين بصدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بصورة مؤقتة، بعد وصوله للنقطة 12 «العلامة الكاملة» عقب فوزه العريض على ضيفه اتحاد كلباء 4-1، أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الرابعة للمسابقة.

وينتظر «الزعيم» تلقي هدية من شباب الأهلي بتعطيل منافسه الشارقة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين مساء اليوم، للانفراد بشكل كامل بالصدارة، في وقت تجمد رصيد «النمور» عند نقطتين.

وقدم «الزعيم» أداءً راقياً على مدار شوطي اللقاء صفقت له الجماهير التي حضرت اللقاء من داخل الملعب، إذ سيطر الفريق على كل تفاصيل المباراة، وتفنن لاعبوه في تسجيل مهرجان الأهداف بطرق متنوعة، ليوجه بذلك الفريق رسالة تحذيرية لبقية الأندية الأخرى بتنصيب نفسه منافساً رئيساً على لقب المسابقة في الموسم الحالي.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيراً لافتتاح التسجيل، إذ قص الوافد الجديد، المغربي سفيان رحيمي مهرجان أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية بتسجيل أول أهدافه مع «الزعيم» وهو الهدف الذي فتح شهية الفريق، إذ أضاف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، وعاد اللاعب نفسه وأضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 26، فيما أضاف الوافد الجديد، الأرجنتيني كريستيان جوانا الهدف الرابع في الدقيقة 6+45 الذي انتهى عليه الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز التوغولي بينيل مالابا هدف كلباء الوحيد في الدقيقة 50.

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