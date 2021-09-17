العين يستهدف الانفراد بالصدارة من بوابة كلباء

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

يسعى فريق العين لاستثمار البداية النموذجية التي حقّقها في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، وحالة من الاستقرار، وذلك لتخطي عقبة منافسه فريق اتحاد كلباء، الذي يستقبله الساعة التاسعة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، من واقع حاجة الفريقين للنقاط.

ويدرك لاعبو «الزعيم» أن تجاوز «النمور» سيمنحهم فرصة الانفراد بالصدارة، برصيد 12 نقطة، بصورة مؤقتة، في انتظار تلقي هدية من شباب الأهلي الذي يستقبل الشارقة مساء الغد، لكن على لاعبي فريق العين في البداية تحقيق شرط الفوز على منافس صعب مدجج بعدد من اللاعبين المؤثرين، يتقدمهم المهاجم التوغولي بينيل مالابا، واللاعب الوافد الجديد حبيب الفردان.

وستكون الأنظار خلال اللقاء متجهة نحو مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، الذي صعد للمركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي في مسابقة الدوري، إذ يمتلك 36 هدفاً، ويفصله هدف عن مطر الصهباني، وهدفان عن سبيت خاطر، وثلاثة أهداف لمعادلة الحصيلة التاريخية لقائد الفريق السابق عمر عبدالرحمن (عموري).

وفي المقابل، يدخل اتحاد كلباء المواجهة وفي رصيده نقطتان حيث لم يقدم الأداء المنتظر منه، ولايزال الفريق يبحث عن تحقيق فوزه الأول في المنافسة، بعكس الموسم الماضي الذي حققه في الجولة الثانية، وقال مدرب كلباء، الأوروغوياني دا سيلفا في المؤتمر الصحافي: «ينقصنا القليل من الحظ، لكل مباراة ظروفها الخاصة، سنذهب لمواجهة العين، وهو أحد الفرق المرشحة للبطولة، تحضيراتنا جيدة، والأداء في المباريات الأخيرة سار بنسق تصاعدي، نطمح إلى تحقيق أول فوز، مع علمنا بمدى قوة العين».

محمد عباس: متحفّزون للاستمرار في حصد النتائج القوية

قال لاعب فريق العين، محمد عباس، إنهم «محتفّزون للاستمرار في حصد النتائج القوية، بعد البداية المميزة للفريق، وتصدره ترتيب الدوري حتى الآن». وشدّد في المؤتمر الصحافي على أن اللاعبين سيسعون للاستفادة من خوض المباراة على أرضهم وبين جمهورهم، وقال إن العين دائماً مستعد لأي تحدّ كيفما كان.

روبرت زولج: أتطلع لتقديم أفضل ما عندي من إمكانات

قال لاعب اتحاد كلباء، النمساوي روبرت زولج، إنه يتطلع إلى أن يتحسن الطقس، لكي يقدم أفضل ما عنده من إمكانات لخدمة فريقه، وتسجيل الأهداف في الفترة المقبلة. وأضاف في المؤتمر الصحافي: بكل تأكيد أنا متشوق للعودة إلى الأداء نفسه الذي كنت أتميز به عندما كنت ألعب في الدوري الألماني.

العين يرغب في فك شراكة الصدارة مع الشارقة، بانتظار لقاء الأخير غداً مع شباب الأهلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news