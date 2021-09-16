العميد في مهمة استعادة «النصر» أمام خورفكان

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستضيف النصر اليوم فريق خورفكان الساعة 21:00 مساء على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري «أدنوك» للمحترفين، في محاولة لتحسين صورته، ومصالحة جمهوره، بعد البداية السيئة للفريق، والخسارة في مباراتين أمام عجمان والجزيرة، بينما فاز على العروبة، ما أضعف فرصة الفريق في المنافسة من البداية.

في المقابل، قد لا يكون خورفكان لقمة سائغة، خصوصاً أنه بقيادة المدرب كايو، الذي قاد العميد سابقاً ويعرفه جيداً، وكذلك لأنه متحفز لرد الدين إلى النصر الذي فاز عليه ذهاباً وإياباً الموسم الماضي.

ويعاني خورفكان في الموسم الحالي، إذ خسر من العين، وتعادل مع الوصل والوحدة، ويضم الفريق نخبة من النجوم، منهم لاعبون معارون من النصر، أمثال جاسم يعقوب، والبرازيلي خيسوس، والدولي السابق خليفة مبارك.

واعترف مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، بالمستوى السيّئ الذي ظهر به الفريق في لقاء الجزيرة، لكنه وعد في المؤتمر الصحافي بحل الأمور سريعاً، خصوصاً أن الدوري لايزال في البداية، وتوجه بالاعتذار إلى الجمهور النصراوي، الذي كان ينتظر أداء مختلفاً أمام الجزيرة، لكنه أكد أن العميد لايزال يملك فرصة المنافسة على اللقب، وتصحيح الأخطاء الفترة المقبلة.

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